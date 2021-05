Holly Humberstone a lansat piesa si videoclipul “The Walls Are Way Too Thin”

Holly Humberstone este o artista cu o intelegere profunda de a spune povesti prin intermediul pieselor pe care le prezinta publicului. Melodia “The Walls Are Way Too Thin” a fost scrisa intr-o perioada de dificila, in care artista se simtea… [citeste mai departe]