Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea, despre atacul Gabrielei Firea: ”Eu incerc sa ii ințeleg nemulțumirea, dar nu putem discuta trei ore in CEx despre prefectul Capitalei; Jandarmeria a acționat corect!”, a spus președintele PSD, la Neptun, la finalul ședinței in care s-a dat un vot de susținere a ministrului de Interne și de…

- Ședința Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala din Senatul Romaniei, in care trebuiau audiați, cu privire la cauzele violențelor din Capitala din 10 august, prefectul Speranța Cliseru și maiorul Laurențiu Cazan, cel care a coordonat dispozitivul de jandarmi din Piața Victoriei,…

- Nu sunt suficienți senatori la Comisia de Aparare pentru a asigura cvorumul necesar audierii persoanelor responsabile pentru deciziile luate cu privire la intervenția in forța a jandarmilor la protestul din 10 august, informeaza Digi. Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, a afirmat ca a semnat ordinul…

- Carmen Dan a declarat, marti, ca nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, in ziua de 10 august, cand a avut loc mitingul diasporei, si ca a aflat despre ordinul de interventie in forta a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice dupa ce acesta a fost semnat. Speranta Cliseru a fost…

- "In jurul pranzului am ajuns la minister si am primit informari pe tot parcursul zilei. Nu am discutat cu doamna prefect (prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, n.r.) in ziua de 10 august. Am primit informatia pe fluxul informational dupa ce s-a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice”, a…

- Carmen Dan a declarat, marti, ca nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, in ziua de 10 august, cand a avut loc mitingul diasporei, si ca a aflat despre ordinul de interventie in forta a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice dupa ce acesta a fost semnat. Aceasta a mai anuntat,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat si reprezentantii Jandarmeriei sunt audiati marti in Comisia de Aparare din Parlament, unde prezinta raportul intocmit de minister in legatura cu violentele din 10 august din Piata Victoriei, Carmen Dan explicand ca raportul va fi detaliat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru achiziționarea celor 400 de autobuze, cumparate din Turcia, de la firma Otokar. Firea a explicat ca pana la finalul acestui an vor veni primele 100 de autobuze, iar restul de 300 vor veni pana la finalul anului 2019.”In…