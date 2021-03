Gabriela Firea NU mai suportă POLUAREA din București: Se respiră otravă! Niciodată nu a fost așa! Gabriela Firea trage un nou semnal privind poluarea din Bucuresti si cere explicatii publice Ministrului Mediului, dar si primarului general al Capitalei, Nicusor Dan. Aplicatiile ce masoara calitatea aerului au indicat un nivel ridicat de poluare, mult peste cel acceptat. De asemenea, cei cu probleme respiratorii au fost avertizati prin aplicatie, ca ar putea avea probleme din cauza poluantilor din atmosfera. Gabriela Firea , fostul primarul general al Capitalei, spune ca ''bucureștenii respira otravuri, iar primarul PUZișor are alte preocupari''. ''In aceasta dimineața, Capitala a fost roșie!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de Guvern de adoptare a bugetului de stat și de asigurari sociale Florin Cîtu. Foto. gov.ro Guvernul are programata pentru astazi cea de-a doua ședința din aceasta saptamâna pentru a adopta bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale. Premierul Florin Cîțu…

- Sindicatul Solidaritatea din Hunedoara a transmis vineri o scrisoare deschisa catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul Romaniei si Avocatului Poporului, in care solicita convocarea unei sedinte CSAT pe tema situatiei din Valea Jiului, unde sute de mineri protesteaza de mai multe zile si…

- Vineri, 19 februarie 2021, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in sistem de videoconferința speciala. In cadrul ședinței de astazi, au fost supuse analizei propunerile de buget pentru anul 2021 ale…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste vineri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a reuniunii se afla propunerile de buget pe anul 2021 pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale. Sedinta este programata pentru ora 13,00.…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti trebuie sa faca ceea ce este corect, sa nu mai continue populismul ultimilor 30 de ani si sa adopte o taxa de parcare care sa permita constructia de parcari, spune primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. "Multi cer politici tolerante fata de masinile abandonate…

- Prelungirea carantinei pentru localitatea Mogoșoaia din Ilfov este motiv de nemulțumire in orașul Mogoșoaia. Un consilier local USR Plus susține intr-o postare pe Facebook ca nu se respecta „principiul proporționalitații”, susținand ca in alt oraș din județ situația este mai grava, dar nu au fost luate…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, cere convocarea urgenta a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru rezolvarea „crizei gunoaielor” din sectorul 1 al Capitalei, care, in opinia ei, a ajuns „un focar de mizerie”. „Am gasit soluția de urgența pentru criza gunoaielor din Sectorul…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, cere convocarea urgenta a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru rezolvarea „crizei gunoaielor” din sectorul 1 al Capitalei, care, in opinia ei, a ajuns „un focar de mizerie”. „Am gasit soluția de urgența pentru criza…