- Fostul primar al Capitalei, senatoarea PSD Gabriela Firea, a dezvaluit in premiera la Kanal D, in emisiunea lui Denise Rifai, ca a fost amenințata cu moartea de fostul șef pe linie de partid, Liviu Dragnea. „V-a amenințat Liviu Dragnea cu moartea?”, a chestionat-o Denise Rifai. „M-a amenințat”, a raspuns…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca pe vremea lui Liviu Dragnea existau tensiuni in partid, iar CEx-ul se transformase in pluton de executie. ”Nu am de ce sa-mi fie frica de Liviu Dragnea”, a afirmat Ciolacu, precizand ca ”Liviu Dragnea este trecut”. Marcel Ciolacu a fost intrebat,…

- „In sedinta de Consiliu de pe 2 iunie o sa votam proiectul de asociere cu Primaria Sectorului 2, astfel incat sa putem sa folosim si banii pe care i-au alocat in bugetul pe 2021 pentru Doamna Ghica”, a mai spus Nicusor Dan, citat de Hotnews.ro. Intrebat care este termenul realist de finalizare la Doamna…

- USR PLUS continua sa uimeasca. Dupa scandalul din guvern, dupa disputele de la Iasi, iata ca si primaria generala a Capitalei este pusa intr-o situatie dificila: consilierii USR PLUS nu au votat bugetul prezentat de Nicusor Dan. Primarul general, fondatorul miscarii care a dat nastere USR-ului nu intelege…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a vorbit, duminica, despre candidatura la functia de viceprimar al Capitalei si sustinerea lui Nicusor Dan, însa a precizat ca ”PNL si Nicusor Dan nu si-au tinut cuvântul”. Voiculescu afirma ca, timp de 100 de zile, nu a primit…