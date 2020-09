Orice cifre care se anunța in aceasta seara, rezultate ale unor exit-poll-uri, nu sunt oficiale. Le luam ca atare, dar nu inseamna ca avem in aceasta seara invinși și invingatori. Le transmit colegilor din toata țara sa aiba grija la numaratoarea voturilor, pentru ca asta inseamna democrația, a declarat Gabriela Firea imediat dupa afișarea Exit-poll-urilor. […] The post Gabriela Firea: Nu inseamna ca in aceasta seara avem invinși și invingatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .