Gabriela Firea, nou atac: Dragnea i-a permis, deși nu e normal "M-au sunat colegi sa-mi spuna ca am dreptate, dar ca nu este momentul sa arate susținerea pentru argumentele mele. Nu a fost un succes fulminat al lui Dragnea impotriva mea, așa cum s-a prezentat la televizor. Au fost foarte puțini care m-au atacat. Restul colegilor care au intervenit au fost extrem de echilibrați, iar foarte mulți nu au luat cuvantul. Spre exemplu, a avut un limbaj neadecvat un domn deputat care nu este membru CEX. Nu este normal sa se exprime fața de vicepreședinți ai PSD, oameni care nu fac parte din CEX. Este un domn deputat care a mai avut momente neplacute cu reprezentanți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

