Gabriela Firea: Nimeni nu poate fi constrâns să se vaccineze! Gabriela Firea critica dur decizia Guvernului ca angajații din domenii vitale sa se testeze pentru COVID contra cost. Firea spune ca, la fel ca vaccinarea, testarea are un rol-cheie in combaterea pandemiei și cere autoritaților sa o faca accesibila, inclusiv in mediul rural. „Total greșita intenția guvernului de a obliga personalul din domenii vitale sa se testeze pe banii proprii. Adica medici, asistenti, profesori, pompieri etc. Testarea are rol cheie in combaterea pandemiei, cel puțin la fel de important precum vaccinarea. Așa dupa cum vaccinarea este/trebuie sa fie accesibila tuturor, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii, medicii, asistenții sociali, pompierii și polițiștii care nu s-au vaccinat trebuie sa aiba acces gratuit la teste, afirma Gabriela Firea: „Nu e normal ca statul roman sa-și forțeze cetațenii din domenii esențiale sa se vaccineze, impunandu-le costurile prohibitive ale testarii”. „Total…

- Firea spune ca, la fel ca vaccinarea, testarea are un rol-cheie in combaterea pandemiei și cere autoritaților sa o faca accesibila, inclusiv in mediul rural.”Total gresita intenția guvernului de a obliga personalul din domenii vitale sa se testeze pe banii proprii. Adica medici, asistenti, profesori,…

- Autoritațile cubaneze au inceput luni sa vaccineze copiii ce au implinit 2 ani, o premiera mondiala, informeaza Insider . Țara insulara cu o populație de 11 milioane de locuitori administreaza doua vaccinuri dezvoltate local, Abdala și Soberana, care nu au fost omologate de Organizația Mondiala a Sanatații.…

- "NU condiționați accesul elevilor la procesul de invațamant in funcție de vaccinare! Cerem guvernului sa renunțe la ideea total greșita, prin care elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. O astfel de abordare, enunțata ca scenariu de…

- Gabriela Firea a cerut, vineri, Guvernului sa renunte la ideea "total gresita" prin care elevii nevaccinati ar urma obligatoriu cursuri online, în cazul în care apar cazuri de COVID într-o clasa. "Nu conditionati accesul elevilor la procesul de învatamânt…

- Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) vineri, dupa ce doua tari importante din UE au dezvaluit ca vor administra doze de supra-rapel persoanelor vulnerabile incepand din luna septembrie.…

- Toți angajații Google și Facebook care vin fizic la birou pentru a munci sunt obligați sa se vaccineze anti-coronavirus. Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze, transmite News.ro. Sundar Pichai,…

- Cuba se numara printre țarile puternic afectate de varianta Delta a coronavirusului. Statul insular se confrunta cu o creștere dramatica a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Organizația Panamericana a Sanatații anunța ca situația este „deosebit de acuta” in regiunea turistica Matanzas. „Cazurile…