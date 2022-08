Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar general al Capitalei susține intr-o postare pe Facebook ca Nicușor Dan incalca hotararea consiliului general care obliga Primaria Capitalei sa ofere ajutorul de casatorie familiilor tinere.

- APIA incepe plata ajutorul de stat pentru motorina utilizata in agricultura in primul trimestru din 2022. Care este valoarea Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va efectua plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in valoare de aproape 28 de milioane de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat miercuri ca ministrul de Finante, Adrian Caciu, va solicita in sedinta de Guvern luarea unei decizii astfel incat familiile victimelor din dosarul „Colectiv” sa primeasca urgent despagubirile stabilite de instanta.

- Fostul premier, Ion Chicu, a criticat decizia prin care s-a decis majorarea ratei de baza de cu 3%. „Va mai scoate din buget suplimentar cateva sute de milioane de lei, platite de stat bancilor pentru imprumuturile angajate de stat”, a declarat acesta.