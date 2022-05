Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, adoptat luni de coalitia de guvernare. Fii…

- Programul de fertilizare in vitro, prin care cuplurilor infertile le vor fi decontați 4.000 de euro , a fost introdus in planul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca in urmatoarele doua-trei luni vor fi facute primele decontari. „Romania trece printr-o…

- Masurile pentru combaterea cresterii preturilor la alimente si carburanti, dar si alte masuri pentru sprijinirea oamenilor si firmelor, initiate de PSD, vor fi analizate marti in Coalitie si apoi vor ajunge pe masa Guvernului, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, intr-o postare, ca a semnat acordul de finantare dintre Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerul Investitilor si Proiectelor Europene pentru fondurile din Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care se vor…

- Copilul roman din Danemarca, in cazul caruia autoritațile locale suspecteaza ca a fost agresat de catre parinți, a fost pus in plasament pentru 1 an de zile la o familie maternala pe care parintii nu o cunosc si nu o pot vizita timp de 6 luni. Anunțul a fost facut miercuri de ministrul Familiei, Tineretului…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, informeaza ca Directia de Protectie a Copilului Vaslui a facut o evaluare in cazul bunicilor materni ai bebelușului internat in Danemarca si a stabilit ca plasarea in familia extinsa este in interesul superior al copilului. Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a transmis, duminica, pe Facebook, ca luni dimineața va solicita aducerea in țara a bebelușului spitalizat din Danemarca, atunci cand starea de sanatate i-o va permite.