Gabriela Firea minte si cu termenul de finalizare al pasajului Doamna Ghica din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pro Infrastructura a publicat imagini aeriene cu șantierul pasajului Doamna Ghica din București, despre care primarul general Gabriela Firea spunea luna trecuta ca ar trebui sa fie gata in toamna.

- Asociatia Pro Infrastructura prezinta, vineri, imagini aeriene cu Pasajului Doamna Ghica din Bucuresti, aflat la intersectia Soselei Colentina cu Strada Doamna Ghica (inelul rutier secundar al capitalei) din Sectorul 2. ”Desi primarul Firea afirma in mod mincinos ca acest proiect va fi finalizat in…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat imagini aeriene cu șantierul pasajului Doamna Ghica din București, despre care primarul general Gabriela Firea spunea luna trecuta ca ar trebui sa fie gata in toamna.

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant" prezentata de Victor Ciutacu, Gabriela Firea a precizat prefectul Capitalei, numit de PNL, a plecat in concediu in plina epidemie de coronavirus, iar acum "are preocupari foarte importante". "Am aflat ca vrea sa atace deciziile primarului general pentru ca…

- In incercarea repetata de a gasi un țap ispașitor pentru a ascunde problema reala a termoficarii din capitala, precum și incapacitatea PMB de a gestiona o situație cu impact socio-economic semnificativ, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea...

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook Gabriela Friea a anunțata ca au inceput lucrarile de foraj la coloanele pasajului Doamna Ghica. In ceea ce privește data finalizarii masajului, Municipalitatea iși dorește ca acesta sa fie gata in aceasta toamna. "Au inceput lucrarile de foraj ale coloanelor…

- Liberalul Ciprian Ciucu o acuza, miercuri, pe Gabriela Firea ca deschide șantiere in București, face poze și apoi acestea raman parasite. El a dat ca exemplu șantierul de la Prelungirea Ghencea. In replica, Gabriela Firea a postat o filmare in care, tocmai pe șantierul din Prelunigrea Ghencea, se…

- Primaria Capitalei a dat startul programului "Testam pentru Bucuresti". In primele 25 de minute, aproximativ 700 de persoane s-au inscris sau incepusera demersurile in vederea inscrierii. De altfel, din cauza numarului mare de bucuresteni care au accesat platforma, au aparut sincope in functionarea…