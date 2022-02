Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse va solicita aducerea in țara a copilului spitalizat in Danemarca, a anunțat duminica ministrul Gabriela Firea. Solicitarea va fi facuta luni, iar transportul copilului se va face atunci cand starea de sanatate i-o va permite, informeaza…

- Ministerul Familiei va solicita, luni, aducerea in tara a bebelusului internat in Danemarca, atunci cand starea de sanatate va permite acest lucru, anunta ministrul Gabriela Firea. „(...) mentinerea in familia extinsa a unui copil este o optiune mai buna decat plasarea intr-o institutie sau familie…

- Ministerul Familiei va solicita luni, 7 februarie, aducerea in tara a bebelusului internat in Danemarca, atunci cand starea de sanatate va permite acest lucru, a anuntat ministrul Gabriela Firea, intr o postare pe Facebook, referitor la cazul familiei al carei copil se afla in spital, parintilor fiindu…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a transmis, duminica, pe Facebook, ca luni dimineața va solicita aducerea in țara a bebelușului spitalizat din Danemarca, atunci cand starea de sanatate i-o va permite.

- Autoritatile franceze au detectat circa 11.000 de certificate verzi COVID-19 false in urma investigatiilor asupra retelelor care falsifica certificate de vaccinare, a anuntat, joi, ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, potrivit agentiei EFE. Intr-o declaratie acordata televiziunii publice France…

- USR cere demiterea de urgența a lui Florin Roman, ministrul Cercetarii și Digitalizarii. Dacian Cioloș: “Domnule prim-ministru Ciuca, va cer sa faceți curațenie in cabinetul dumneavoastra și sa ne aratați ca nu susțineți furtul și nu va bateți joc de comunitatea cercetatorilor romani”, se arata in comunicatul…

- Noul ministru al Muncii, Marius Budai, și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au mers impreuna, vineri dimineața, la preluarea mandatelor. Ministerul Muncii și Familiei a fost imparțit in doua portofolii, fiecare nou minister avand, de azi, atribuții importante. „Am preferat sa venim impreuna, sa aratam…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi seara ca testele de saliva vor fi administrate in școala doar daca instituția va decide ca este de acord și are infrastructura necesara sa faca acest lucru. In localitațile in care incidența va fi mai mica de 3 la mie, nu va mai fi luat…