Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, s-a intalnit joi cu reprezentantele a cinci dintre cele mai importante organizatii care militeaza pentru drepturile femeilor din Romania. "Femeile au aceleași drepturi cu barb

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a explicat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca va interveni in cazul romanilor despartiti de copil si arestati in Danemarca.

- Fosta șefa de la Primaria Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, aflata, la momentul de fața in fotoliul de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, arata cu degetul in direcția edilului general, Nicușor Dan. Totul, in cazul deciziei ce il vizeaza pe cunoscutul actor Alexandru…

- Victimele violentei domestice vor beneficia de expertiza medicala gratuita incepand cu anul viitor, a anuntat, marti, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea.

- Consecintele devastatoare ale Covid-19 asupra copiilor se vor resimti decenii la rând, daca nu sunt extinse serviciile vitale oferite copiilor, a scris, sâmbata, pe Facebook, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. "Situatia copiilor din România…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la preluarea mandatului, ca institutia pe care o va conduce nu va fi una care va oferi doar vouchere si suplimente, ci va stabili politici publice, astfel incat Romania sa fie „o tara din care tinerii sa nu mai fie tentati sa plece pentru ca aici…