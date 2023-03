Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat sambata, cu privire la protestul polițiștilor, ca soluția este dialogul și nu solicitarile de demisii „pentru ca nu asta rezolva problema”.„Pe data de 20 (c.n. martie) m-am intalnit cu structurile sindicale. Susțin și eu și le-am spus ca voi susține la…

- Ministrul de Externe al Romaniei a reacționat la decizia CPI de a emite un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Puitin pentru crime de razboi.„Nu ar trebui sa existe impunitate pentru crimele internaționale comise in timpul razboiului ilegal al Rusiei impotriva UA????????! Romania…

- Libertatea le-a intrebat pe toate cele 87 de femei din Parlamentul Romaniei daca au trecut prin abuzuri din partea colegilor. „Colega cu gura plina”, „Ești fierbinte?” sau, recent, „Știu ca femeile se bucura de orice minut in plus!” sunt replici pe care femeile deputate și senatoare le-au auzit pe holurile…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunța deznodamant fericit intr-un caz complicat și dureros, cel al soților Furdui, ai caror copii fusesera luați, in 2021, de Protecția Copilului din Germania, in urma unor acuzații de abuz, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rasturnare de situație in cazul familiei Rotundu, romanii din Danemarca acuzați ca și-au maltratat bebelușul. Tinerii parinți au fost declarați nevinovați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- "In sfarșit, tinerii pot sa-și creasca baiatul in liniște. Ma bucur nespus ca familia Rotundu a scapat de coșmarul inceput anul trecut, la scurta vreme dupa nașterea baiatului lor. Atunci, dupa arestarea lor de catre autoritațile daneze, am facut tot ce a stat in atribuțiile Ministerului Familiei,…

- Gabriela Firea, ministru al Familiei și Egalitații de Șanse, a anuntat pe pagina personala de Facebook ca sumele acordate și varsta solicitanților in cazul programelor Family Start și Student Invest vor creste.