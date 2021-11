Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat ca institutia pe care o va conduce nu va fi una care va oferi doar vouchere si suplimente, ci va stabili politici publice pentru stimularea natalitatii. “Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse nu va fi o institutie care va…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la preluarea mandatului, ca institutia pe care o va conduce nu va fi una care va oferi doar vouchere si suplimente, ci va stabili politici publice, astfel incat Romania sa fie „o tara din care tinerii sa nu mai fie tentati sa plece pentru ca aici…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au mers impreuna vineri dimineața sa-și preia mandatelor. Cei doi vor coordona parți din ceea ce in guvernul precedent a fost Ministerul Muncii. „Am preferat sa venim impreuna, sa aratam ca Munca și Familia vor ramane impreuna,…

- Florin Cițu i-a raspuns, marți, Ralucai Turcan care l-a acuzat, intr-un mesaj transmis in timpul BPN al PNL, ca a lasat Ministerul Muncii fara bani de pensii și salarii și a denunțat un control pe care l-ar fi dispus la ministerul condus de ea. Controlul nu este realizat, insa, de Corpul de Control…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Prim vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a reactionat in termeni destul de duri cu privire la declaratia directorului Termoenergetica potrivit careia „pentru spalat exista solutia de boiler electric care costa cateva sute de lei”. „Daca nu este demis urgent, inseamna ca asta e politica noua fața de…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat, joi, un comunicat cu precizari privind formularul pentru obținerea ajutorului de incalzire a locuinței. “Formularul nu este o invenție romaneasca” ar fi prima dintre precizari, marca Raluca Turcan, ministrul Muncii. Nici nu ne așteptam ca Romania sa…

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. In Romania, creșterea tarifului la energie electrica a declanșat…