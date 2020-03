Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri, intr-o conferinta transmisa online, ca pentru prevenirea raspandirii coronavirusului a decis ca `transportul public in comun va fi redus cu 25%'. De asemenea, au fost inchise toate santierele din Bucuresti unde lucrarile le face Primaria Capitalei.`Am…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, solicita masuri mai ferme pentru protecția bucureștenilor. Ea susține ca toti cei veniți din țara sau strainatate, romani sau straini, trebuie sa fie introduși obligatoriu in carantina sau transportați de urgența in județele din care provin.Vezi…

- Informatie de ultima ora! Dupa ce Gabriela Firea a cerut ca scolile si gradinitele din Bucuresti sa fie inchise pentru a preveni raspandirea coronavirusului, o veste venita pe surse schimba situatia complet. Si e vorba de toata tara, nu doar de Capitala!

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat maine, incepand cu ora 10.00, la sediul Primariei Capitalei, un Comandament de urgenta, avand in vedere inregistrarea primelor cazuri de coronavirus in Capitala.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD va reveni la locale.…

- Edilul Capitale, Gabriela Firea, a anuntat sambata seara ca ia in calcul inchiderea scolilor din Bucuresti dupa aparitia celui de-al 12-lea caz din tara, depistat la un bucurestean venit de la Roma in urma cu 11 zile.

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat, pentru luni, un Comandament de urgenta, avand in vedere cazurile de gripa inregistrate in Bucuresti. Potrivit specialistilor, infectiile respiratorii sunt in crestere, iar noua unitati de invatamant au avut cursurile suspendate saptamana trecuta.

- Elevii din Bucuresti au acces gratuit la tratamente stomatologice executate la cele mai moderne standarde Dotari in valoare de peste 2 milioane de euro au fost realizate in ultimii 3 ani in cabinetele de medicina generala si stomatologice. Finantarea a fost asigurata de Primaria Capitalei, prin ASSMB…