- "Nu vreau sa punem sanatatea dupa interesul politic (…) Imi doresc sa facem alegeri parlamentare in momentul in care putem stapani situatia sanitara. Noi aducem doua amendamente (la initiativa legislativa de amanare a alegerilor parlamentare – n.r.): nu mai adoptam in Parlament masuri cu caracter…

- Potrivit surselor citate a existat deja o prima discuție cu Alexandru Rafila, insa o decizie in legatura cu candidatura sa nu a fost luata. Marcel Ciolacu, din nou suspect de COVID-19, dupa intalniri cu persoane confirmate Reamintim ca inainte de alegerile locale, Victor Ponta i-a propus lui Rafila…

- Pro Romania si ALDE au decis sa aiba candidati comuni la alegerile parlamentare si sa formeze un singur partid – Pro Romania Social Liberal, a anuntat liderul Pro Romania, Victor Ponta. „Este momentul sa lasam de o parte orice ezitari si sa ne unim fortele pentru a opri actuala guvernare si de a construi…

- ALDE și Pro Romania au programate astazi ședințe in care conducerile celor doua partide vor vota fuziunea, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.Propoția negociata la locurile eligibile va fi 60% Pro Romania și 40% ALDE.Daca decizia de fuziune va fi luata astazi, partidele conduse de Victor Ponta…

- Gabriela Firea si-a recunoscut infrangerea in alegeri. Firea acuza CET-urile si pe Victor Ponta de diferenta de 5% intre ea si Nicusor Dan. Gabriela Firea, invinsa in alegerile pentru Primaria Capitalei, spune ca de vina pentru faptul ca nu a existat o alianța intre PSD, Pro Romania și ALDE pentru București…

- Gabriela Firea a dat primul semnal ca accepta propunerea liderului PSD Marcel Ciolacu, dupa ce a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei. Intrebata, marți, de jurnaliști, daca va face un pas in spate dupa ce a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea a spus ca a dublat scorul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca in țara scorul partidului este unul bun, dar in perspectiva alegerilor parlamentare este nevoie de o alta strategie. Ciolacu l-a criticat dur pe Victor Ponta pentru modul in care a procedat la alegerile locale, dar in final a spus ca PSD ar fi deschis unei…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va merge singur la alegerile parlamentare, cu sigla formațiunii, dupa exemplul Gabrielei Firea de la Primaria Capitalei. „La alegerile generale, deoarece a fost un termen prevazut de lege, acel termen a fost expirat, vom merge singuri la alegerile generale.…