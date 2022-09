Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea transmite, miercuri, ca mamele minore sunt o realitate in Romania. 16.500 de adolescente pana in 19 ani au nascut doar anul trecut, potrivit INS, spune oficialul. Ministerul isi propune, cu sprijinul specialistilor din Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a anuntat, miercuri, aprobarea unui sprijin financiar de 15.000 lei pentru acoperirea costurilor tratamentului in vitro, in conditiile in care unul din cinci cupluri din Romania este infertil, informeaza Agerpres . „Proiectul de…

- Peste 2.000 de copii și-au gasit familii in 2021 și in primele luni ale acestui an, dupa simplificarea legislației in domeniul adopțiilor. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea. „Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar record! …

- Romania a inregistrat marți cel mai ridicat preț mediu zilnic spot la energie electrica din Europa: 2.604 lei/MWh (sau 528 euro/MWh), de 3 ori mai mare decat in Spania sau Portugalia și cu 200 de euro peste cel din Germania, scrie ministrul Familiei, Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD.

- Fenomenul mamelor minore este unul cronicizat in Romania, sustin reprezentantii organizatiei Salvati Copiii, fiind afectate in principal fetele cu acces ingreunat la educatie si sanatate si care devin mame fara a fi pregatite fizic, emotional si social, potrivit news.ro.Peste 700 de adolescente din…

- Gabriela Firea a vorbit in aceasta dimineața despre interzicerea avortului, un subiect extrem de dezbatut in ultima perioada, dupa ce Curtea Suprema din SUA a anulat hotararea Roe v. Wade, care le oferea femeilor dreptul la avort. Astfel, milioane de femei vor fi condamnate sa apeleze la metode ilegale…

- Statul ungar preia consecvent atribuții ale statului roman in Transilvania investind puternic in educație, infrastructura, culte, mass-media, industrie, in domeniul imobiliar și pentru afaceri. Ungaria susține la noi investiții masive in educație, construcție de gradinițe, școli, universitați, invațamant…