- Primaria Capitalei a cerut suma de 677 de milioane de lei de la bugetul statului, iar premierul Ludovic Orban a catalogat asta drept „o neobrazare”.Gabriela Firea, primarul Capitalei, i-a replicat azi, in direct la Antena 3, ca nu citește legislația și de aceea nu știe ca primaria are dreptul sa ceara…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca Executivul nu va accepta cererea Primariei Capitalei prin care solicita 677 de milioane de lei din fondul de rezerva, avand in vedere ca municipalitatea a primit deja 100 de milioane de lei. Premierul a precizat ca este o „neobrazare” ceea ce vrea Gabriela Firea.Citește…

- Primarul general al Capitalei a raspuns criticilor care i-au fost aduse de premierul Ludovic Orban cu un atac dezlanțuit la adresa acestuia. Gabriela Firea susține ca Orban nu s-a schimbat deloc fața de perioada in care era viceprimar, iar biroul lui ”era ca un bar de negri, numai cu bautura, numai…

- Deputatul PSD de Cluj Horia Nasra l-a acuzat pe premierul Ludovic Orban ca se joaca de-a alba-neagra cu salariul minim. Acesta crede ca strategii PNL incearca sa acopere, prin anunțul de creștere a salariului, deficitul de imagine provocat prin neparticiparea președintelui la o dezbatere cu Dancila,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, l-a provocat la o dezbatere pe premierul Ludovic Orban pe subiecte legate de administratia locala, sustinand ca acesta nu se informeaza cand iese public, iar afirmatia referitoare la construirea Salii Polivalente arata "incompetenta". "Eu il invit la…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus, duminica seara la Antena 3, ca Ludovic Orban este „de o obraznicie politica fara precedent”, deoarece, dupa ce a spus ca PSD este „raul absolut”, se plange ca nu vin oamenii din PSD sa ii voteze guvernul, relateaza Mediafax.

- Fondatoarele ”Daruiește Viața” au afirmat, la Digi24, ca nu au avut nicio problema pana cand primarul general a distribuit postarea Danei Budeanu pe Facebook, pentru ca au precizat ca nu au avut nevoie de nimic de la Primaria Capitalei. Gabriela Firea considera ca mesajul celor doua fondatoare…

- "Daca ma intrebati pe mine, dimpotriva, eu cred ca Guvernul, nu acesta neaparat, are mai multe datorii fata de Bucuresti care nu sunt indeplinite. Una dintre ele este cea legata de siguranta cetatenilor. Sa nu uitam ca in urma cu trei saptamani, in Piata Constitutiei, a decedat o persoana din cauza…