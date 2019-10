Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul generat in aceste zile de Primarul Capitalei in jurul primului spital de cancer pentru copii nu este o gafa politica din partea Gabrielei Firea, așa cum s-ar putea crede la prima vedere, ci o acțiune politica bine calculata. Scopul acestui scandal, lansat in plina campanie electorala, este…

- Gabriela Firea a spus ca fostul președinte al PSD Liviu Dragnea ar fi putut fi in libertate daca asculta de acea scrisoare pe care a semnat-o și ea, adica daca s-ar fi retras. "Liviu Dragnea cred ca azi era in libertate - cred, nu e litera de evanghelie juridica - daca la momentul in care…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, considera ca Liviu Dragnea ar fi fost in libertate daca se retragea de la conducerea PSD atunci cand 28 de lideri au inaintat o scrisoare prin care ii cereau demisia. Puciul din PSD a avut loc in vara anului 2018, in cadrul unui CEX la Neptun.Citește și: SURSE…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si premierul Viorica Dancila, au participat, luni, la o dezbatere pe tema rezolvarii problemelor termoficarii, in Bucuresti. Cele doua au asigurat angajatii RADET ca nu vor ramane fara locuri de munca pe viitor si ca se doreste retehnologizarea regiei de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca urmeaza o perioada extrem de complicata in interiorul PSD, dupa pierderea guvernarii și face un apel catre colegii de partid sa fie raționali și sa salveze ceea ce mai este de salvat.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța cu bucurie finalizarea proiectului privind construirea și dotarea Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu.''Acesta nu este un spital privat, așa cum ați fi tentați sa credeți, ci este unul construit și dotat de Primaria Capitalei. Da, se poate…

- NERVI… Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus Consiliului General un proiect de lege prin care se va impune o vinieta speciala pentru intrarea in Bucuresti a masinilor inmatriculate in alte judete, altele decat Bucuresti si Ilfov. De asemenea, masinile cu norma de poluare non euro, Euro 1 si Euro…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța finalizarea proceduri de achiziție pentru 130 de autobuze, de tip hibrid, produse de Mercedes. Autobuzele vor sosi in București incepand din 2020, luna mai, iar livrarea se va intinde pe o perioada de opt luni. Costul total de achiziție este de 195.268.331,70…