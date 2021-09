Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, deplange situația in care a ajuns Bucureștiul și arata faptul ca in doar un an de zile orașul a ajuns sa se confrunte cu probleme foarte grave. Firea susține ca ”incep sa cred ca a fost un plan bine ticluit undeva...”. ”Un an de la cea mai mare minciuna…

- Realizarile primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, sustine senatorul PSD Gabriela Firea, potrivit Agerpres. "Mai are Capitala primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si acum intorc spatele…

- Deputatul PSD Radu Cristescu a scris pe Facebook referitor la scandalul in care e implicat premierul Florin Cițu in Sua și lanseaza o teorie exploziva. "E "lucrat" Cițu de o aripa de rezerviști DIE ? De cand a inceput circul cu congresul pentru alegerea președintelui PNL, la liberali…

- 800 de noi insoțitori de bord urmeaza sa fie angajați pana in decembrie 2021 București, 19 august 2021: Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi lansarea celei mai mari caravane de recrutare a insoțitorilor de bord, cu obiectivul de a angaja 800 de noi insoțitori…

- "Specialiștii aduși de NIMICușor Dan sa construiasca Noul București pica pe capete examenele pentru ocuparea funcțiilor publice! Consilierii personali ai primarului general sunt disperați dupa putere, dar nu reușesc sa obțina note de trecere la examene pentru ocuparea funcțiilor publice. Cel mai recent…

- Liderul PNL Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, competiție in care il va infrunta pe premierul Florin Cițu, a spus luni ca decizia privind viitorul partidului nu trebuie luata de „nicio entitate din exteriorul PNL”. „Pana la Congres mai sunt 2 luni. Avem tmip…

- „Nu l-a schimbat pe domnul Nazare pentru ca nu il susține pe el, pe Cițu. L-a schimbat pe domnul Nazare pentru ca fiecare imprumut prin lansarea de eurobonduri se face la o dobanda plus peste mid-swap și a fost lansat pentru 9 ani la 205 puncte, asta inseamna o dobanda 2,05%. Pentru imprumutul de 20…

- Fostul primar al Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, a susținut ca Ludovic Orban este „autoral moral si politic al dezastrului de azi, din Capitala” si merita sa fie din toamna doar o amintire în politica.”În goana dupa functii si privilegii, unii oameni…