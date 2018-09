Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila susține ca are o cooperare buna cu Gabriela Firea, precizand ca va sprijini toate solicitarile legale. Referitor la conflictul dintre primarul Capitalei și liderul PSD, Dancila susține ca discuțiile ar trebui sa aiba loc in interiorul partidului. „Eu am cooperat foarte bine…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat miercuri atacurile la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il acuza ca a orchestrat in ultimele zile o campanie de defaimare a sa, aducandu-i, printre altele, acuzația ”diabolica” de a se fi erijat in purtatorul de cuvant al celor care se opun…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit, dupa ieșirea din audierile de la Parchetul General, ce a vorbit cu procurorii și ce intrebari i s-au pus timp de mai bine de doua ore. „Am fost citata in calitate de martor in dosarul protestelor din 10 august. Am raspuns intrebarilor domnului procuror…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat declarațiile Gabrielei Firea potrivit carora comisarul european Corina Crețu a vorbit cu ea, pentru ca liderul social-democrat nu i-a raspuns toata vara la telefon. Gabriel Firea a declarat, la un post de televiziune, ca „doamna Corina Cretu m-a informat ca…

- ALDE a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa punctul de vedere al partidului privind problema suspendarii președintelui Klaus Iohannis, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea, marți seara, ca nu a renunțat la aceasta idee, dar inca nu știe daca și-a schimbat opinia Calin Popescu Tariceanu,…

- DNA a transmis, intr-un comunicat de presa, situația delegarilor la aceasta structura, menționand ca toți procurorii delegați pe funcții de execuție și pe funcții de conducere indeplinesc condițiile legale. Potrivti DNA, numarul procurorilor delegați de la alte parchete este 12, numarul procurorilor…

- Consilierul lui Liviu Dragnea, Paul Ionescu, a fost audiat la sediul DIICOT in calitate de martor. Potrivit declarațiilor sale, este vorba de un dosar deschis in 2017. La ieșirea de la audieri, dupa aproximativ o ora de petrecut in sediul DIICCOT, Paul Ionescu a declarat presei ca este vorba despre…

- Propunerea facuta de Klaus Iohannis pentru șefia Serviciului de Informații Externe in persoana deputatului PSD Gabriel Vlase va fi refuzata de partid, urmand a fi facuta o alta nominalizare, susțin surse politice. Surse din PSD au precizat ca Liviu Dragnea i-ar fi transmis lui Klaus Iohannis o noua…