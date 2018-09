Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a fi audiata de catre procurorii militari de la Parchetul General in dosarul privind protestul din 10...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este audiata la aceasta ora de procurorii militari, la Parchetul General, in legatura cu ce știe in dosarul privind protestul din 10 august. Primarul general al Capitalei a facut declarații publice care au confirmat declarațiile unor protestatari care au…

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, in calitate de primar general al Capitalei, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare.

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, in calitate de primar general al Capitalei, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro Surse politice au confirmat, pentru AGERPRES, ca edilul Bucurestiului…

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, in calitate de primar general al Capitalei, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare. Surse politice au confirmat, pentru AGERPRES, ca edilul Bucurestiului a primit o citatie pentru…

- Carmen Dan, Viorica Dancila vor fi audiate in ancheta dupa violentele din 10 august. Pana in acest moment 17 plangeri penale au fost depuse impotriva Ministrului de Interne. Iar prefectul Capitalei a dat o declaratie deja la Parchet in contradictie cu Ministrul de Interne. De asemenea, Gabriela Firea, Primarul…

- Gabriela Firea, primarul General al Capitalei, va fi audiata marți la Parchetul General. Ea are calitatea de martor intr-un dosar, dupa ce a lansat acuzații de spionaj electronic la adresa ministrului de interne Carmen Dan. Firea a declarat public ca ministrul de interne i-ar fi spus sa aiba grija ce…

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…