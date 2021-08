Stiri pe aceeasi tema

- Realizarile primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, sustine senatorul PSD Gabriela Firea, potrivit Agerpres. "Mai are Capitala primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si acum intorc spatele…

- Nimic nu se face in București, nimic nu mișca in Capitala, acuza fostul edil Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD. Ea afima ca pe primarul general al Capitalei il cheama, de fapt, „Nimicușor...

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța, joi, bilanțul furtunii de miercuri seara din București: 122 de copaci rupți, 17 stalpi avariați și 45 de autovehicule avariate. „Pana la ora 6.00 au fost 196 de intervenții ale echipelor de intervenție. Avem 122 de copaci care s-au rupt,…

- Avocatul Adrian Cuculis ii scrie pe Facebook primarului Nicușor Dan. Vadit indignat de aparițiile tot mai dese ale șobolanilor in Capitala, avocatul a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj in care il anunța pe primarul general ca intenționeaza sa il dea in judecata pentru dezinsecția facuta “la mișto”…

- Prezentat in presa, inainte de alegerile locale, ca "asul din maneca" lui Nicusor Dan, care va rezolva problema traficului din Bucuresti, Michael Horodniceanu este romanul care a caștigat respectul americanilor cu modul in care a pus pe picioare infrastructura din metropola New York. Renumitul profesor…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre mandatul lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei și despre problemele pe care le intampina bucureștenii. "Eu i-aș intreba pe fideliii domnului Orban daca nu se simt deranjați de ce se intampla in București. Pentru ca domnul Orban este…

- „Am platit zilele trecute ajutorul pentru nou-nascuti, pentru mai multe luni restante. In acest moment, avem restante la ajutorul pentru nou-nascuti si ajutorul pentru femei insarcinate pe lunile martie, aprilie si mai. Reusim sa insanatosim bugetul in ritmul pe care ni-l permit incasarile si pana la…

- Tratamentele impotriva țanțarilor și capușelor au loc in tot Bucureștiul, incepand de la periferie spre centru, inca de luni seara, a anunțat primarul general Nicușor Dan, marți, 8 iunie, pe Facebook. „Ieri seara au inceput operațiunile de dezinsecție și deratizare in Capitala. Aceste tratamente se…