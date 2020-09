Gabriela Firea și-a recunoscut infrangerea la Primaria Capitalei și a spus ca nu are ce sa iși reproșeze pentru rezultatul din București. „Am ținut sa am aceasta ultima intervenție in aceasta poziție. Prețuiesc fiecare vot și il port in suflet și promit sa nu dezamagesc nicioadata. Imi doresc ca lucrurile din București sa merga mai... View Article