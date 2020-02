Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut, sambata, la Antena 3, ca nu este „pasionata” de ceea ce se intampla in PNL si ca liberalii nu au decat sa il invite pe actorul american Brad Pitt pentru a se inscrie in cursa pentru conducerea Primariei Bucuresti.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la Antena 3, ca nici „nu ii pasa” de atacurile lansate de premierul desemnat Ludovic Orban in ajunul alegerilor locale, adaugand ca liberalii, deși sunt la guvernare, nu fac proiecte pentru romani. Firea i-a invitat ironic pe liberali sa…

- Gabriela Firea a explicat la Sinteza zilei de la Antena 3 de ce dorește PNL sa recucereasca Primaria Capitalei. "Este o recucerire, deoarece peste 15 ani, Bucureștiul a fost condus de catre primari generali, de...

- Primarul capitalei a declarat ca liberalii duc o campanie de denigrare impotriva ei, pentru ca vor sa castige Primaria Capitalei, unde ar avea interese majore in anumite companii. Gabriela Firea a mers chiar mai departe si a afirmat ca, pana sa preia primaria, toti sefii de regii si companii erau…

- PSD lanseaza un atac dur la adresa Guvernului, dupa ce s-au anulat licitațiile pentru achiziția de tramvaie in 5 orașe. PSD arata ca, in schimb, primarul Capitalei, Gabriela Firea, este un exemplu de bune practici in lupta contra poluarii.Citește și: SURSE - Lovitura fatala pentru Tariceanu?…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca de la Ministerul Finantelor nu s-au virat banii pentru salariile angajatilor Primariei Municipiului Bucuresti si ai institutiilor subordonate."Nu s-a virat niciun leu, nu stim ce sanse sunt in continuare. Este o premiera absoluta.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit la Antena 3 ca nu doreste sa candideze la sefia PSD fiindca e de parere ca nu poate duce pana la capat doua job uri cu responsabilitate atat de mare, informeaza antena3.ro. Nu candidez la sefia PSD. Doresc sa ma axez in totalitate pe Primaria…

- Deputatul PMP Robert Turcescu este contrat de un coleg de partid dupa ce a afirmat ca Ludovic Orban este singurul candidat care o poate invinge pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei. Stefanel Dan Marin, vicepresedinte PMP si fost primar interimar al Capitalei (septembrie-noiembrie 2015) lasa sa…