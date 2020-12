Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea lanseaza un nou atac la adresa premierului Orban și președintelui Klaus Iohannis, pe care ii acuza ca vand romanilor iluzia unui vaccin anti-COVID-19 rapid in decembrie. „Buna dimineața celor care observa ca președintele și premierul sunt puțin interesați…

- Marcel Ciolacu a replicat la atacurile extrem de violente ale lui Klaus Iohannis la adresa PSD, la implinirea unui an de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial. La Antena 3, Ciolacu a spus ca in timp ce PSD a dus Romania in NATO și UE, guvernul PNL condus de Ludovic Orban a dus…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat joi, la Antena 3, ca planul social-democraților este obținerea la alegerile parlamentare a unui scor de peste 40% care sa permita formațiunii sa formeze viitoarea guvernare.Citește și: Klaus Iohannis a anunțat LOCKDOWN in Romania: Magazinele…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat joi, la Antena 3, ca ar trebui deschise școlile unde nu sunt focare de coronavirus, așa cum au procedat majoritatea statelor care revin in carantina.Citește și: Klaus Iohannis a anunțat LOCKDOWN in Romania: Magazinele se inchid la 21.00, toate…

- Sociologul Marius Pieleanu a sustinut, marti seara, la Antena 3 ca presedintele Iohannis a scazut 14% in ultima luna la capitolul incredere. Anuntul lui Pieleanu vine a doua zi dupa ce Ciolacu a spus ca PSD nu mai comanda niciun sondaj de opinie. Principalul client al lui Marius Pieleanu era chiar PSD.…

- Social-democratii trebuie sa decida daca vor prezenta echipa guvernamentala inainte de alegerile parlamentare sau vor prefera sa fie facuta publica dupa incheierea acestora, la fel ca in 2016. PSD isi doreste sa obtina cel mai mare scor la alegerile parlamentare, dupa cum a declarat si Gabriela…

- Gabriela Firea a vorbit, in direct, la Romania TV cine i-a fost aproape in campania electorala pentru alegerile locale. Primarul general in functie a spus despre Calin Popescu Tariceanu ca este un "veritabil domn". De asemenea, Firea a explicat ce parere are despre Victor Ponta. "Domnul…