- „Ca politician cred ca Florin Cițu este la inceput de drum, ocupa o funcție prea mare pentru experiența pe care o are, insa am incredere in cei care il susțin. Atata vreme cat langa Cițu este Emil Boc, spre exemplu, cu o experiența de om politic uriașa și de om de administrație - primar, prim-ministru…

- „Noi cerem formula fara Cițu premier. Fara aceasta condiție, nu va avea loc nicio impacare. Daca va fi respectata aceasta condiție vom trece la negocieri. In afara de rezolvarea probelemei Cițu, avem nevoie de un clandar exact pe domeniul justiției. Capitolul de justitie din programul de guvernare e…

- Florin Cițu ar putea fi salvat de lipsa de coeziune a demersurilor impotriva sa. Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirma ca nu vrea ca moțiunea de cenzura a social-democraților sa fie folosita de USR PLUS pentru a șantaja PNL. Liderul PSD afirma ca miniștrii USR PLUS pot demisiona daca vor sa cada…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a solicitat Guvernului sa renunte la ideea total gresita prin care elevii nevaccinati ar urma obligatoriu cursuri online, in cazul in care apar cazuri de COVID-19 intr-o clasa.

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a cerut, vineri, Guvernului sa renunte la ideea "total gresita" prin care elevii nevaccinati ar urma obligatoriu cursuri online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. "Nu conditionati accesul elevilor la procesul de invatamant in functie de vaccinare!…

- Reprezentantii PMP solicita amanarea marsului „Bucharest Pride” care va avea loc pe 14 august si isi exprima revota ca Primaria Capitalei a decis sa ajunga la o intelegere cu Asociatia ACCEPT pentru organizarea evenimentului, potrivit news.ro. PMP argumenteaza ca „o asemenea manifestare sa…

- Senatoarea PSD Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, reacționeaza la atacul lansat de USRPLUS la adresa lui Nicușor Dan. Firea pune tensiunile din coaliție, la nivelul Bucureștiului, pe seama dorinței USRPLUS, condus de Vlad Voiculescu, sa puna mana pe spitale. Fostul primar general al…

- Edilul general Nicușor Dan, demonstreaza de la zi la zi ca Primaria Capitalei este o palarie prea mare pentru el, dar, in același timp da dovada ca a mușamalizat o serie de inginerii financiare regizate de fostul primar PSD Gabriela Firea la CSM București condus și acum prietena acesteia Gabriela Szabo.…