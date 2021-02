Gabriela Firea intervine! Florin Cîțu MINTE DIN NOU: Iată dovada Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea susține ca in sanatate s-au taiat in acest an 2,6 miliarde lei fața de anul precedent, dar premierul Florin Cițu omite in mod deliberat informația esențiala: „Concluzie: nu e cu plus, ci cu minus, in plin razboi sanitar”. „Inca o minciuna a zilei de la Guvern! A cata, oare? Le-am pierdut șirul! Iata dovada: Prim-ministrul Florin Cițu : ! Trec peste sagețile din coaliția #dedreaptacinica dintre stimabilii domni Cițu și Voiculescu, ale caror consecințe le simt oamenii. Merg la concret. Care este adevarul? Dl Cițu omite in mod deliberat informația esențiala:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

