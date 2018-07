Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei intentioneaza sa ofere un ajutor de 250 de lei pensionarilor din Bucuresti, pentru a-si cumpara ochelari de vedere, se arata intr-un proiect de pe ordinea de zi a CGMB. Conditia ca acesti bani sa fie acordati este ca pensia batranilor sa nu depaseasca suma de 1.162 de lei.

- "Pentru imbunatatirea sanatatii persoanelor varstnice este necesara implicarea autoritatilor administratiei publice locale in vederea facilitarii accesului la serviciile de sanatate in randul pensionarilor din municipiul Bucuresti. (...) In Bucuresti exista un numar mare de persoane varstnice care…

- Primaria Capitalei i-ar fi acordat lui Gigi Becali ingrijirea gazonului de la Arena Naționala, fara vreo licitație. Din acest motiv, DNA a intervenit și a cerut toate documentele, dupa cum susține jurnalistul Catalin Tolontan pe blogul sau

- Primaria Capitalei a reactionat ca urmare a dezvaluirilor facute de jurnalistul Catalin Tolontan despre contractul de mentenanta a gazonului de la National Arena, semnat cu FCSB, clubul nasului primarului Gabriela Firea, Gigi Becali. Reprezentantii Primariei Capitalei au negat vehement ca…

- Primaria Capitalei, prin ASSMB, deruleaza o serie de proiecte si campanii esentiale pentru sanatatea copiilor bucuresteni. Fie ca este vorba despre finalizarea unor obiective de investitii importante, fie ca este vorba despre campanii de informare si educatie, actuala administratie acorda o atentie…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, potrivit unor proiecte aflate pe ordinea de zi a sedintei Consiliulu General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana aceasta. Potrivit mai multor proiecte aflate pe ordinea…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca locuințe sociale in sectorul 3, iar in acest sens ar putea achizitiona un teren de 60.000 mp in str. Valsanesti nr. 1A, sector 3, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de vineri, 4 mai, a Consiliului General al Municipiului București…