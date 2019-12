Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, apare intr-o filmare pe Facebook, din biroul de la Primaria Capitalei, in care se vede un calorifer electric.„Se apropie finalul de an, un an foarte greu, cu probleme de sanatate și multe blocaje financiare și administrative. Dar, nu dezarmam…

- Primaria Capitalei a cerut suma de 677 de milioane de lei de la bugetul statului, iar premierul Ludovic Orban a catalogat asta drept „o neobrazare”.Gabriela Firea, primarul Capitalei, i-a replicat azi, in direct la Antena 3, ca nu citește legislația și de aceea nu știe ca primaria are dreptul sa ceara…

- Primarul general al Capitalei a declarat, luni, ca dorește modificarea Codului Rutier, astfel incat autobuzele STB din București sa poata circula pe liniile de tramvai, pentru fluidizarea traficului. Gabriela Firea a declarat, luni, in cadrul unui comandament organizat la Primaria Capitalei pentru fluidizarea…

- Gabriela Firea a anunțat, duminica, la Antena 3, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, daca sanatatea ii va permite acest lucru, pentru ca iși dorește sa continue proiectele...

- "Ce-i porcaria asta, doamna Firea? Cum e posibil sa nu aiba oamenii din București caldura și apa calda de trei saptamani?? Mai ramane sa le taiați curentul și intoarceți Capitala pe vremea lui Ceaușescu!! Dupa 30 de ani, oamenii stau iar in frig? Va laudați cu cel mai mare targ de Craciun din Europa,…

- Primaria Generala, condusa de Gabriela Firea, aloca 5,7 milioane de lei pentru Targul de Craciun din București 2019, aceasta fiind suma neta a achizițiilor din SICAP. In schimb, municipalitatea a cheltuit anul trecut 6,3 de milioane de lei pentru eveniment. Precizarile vin in contextul in care reprezentanții…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a plantat, impreuna cu echipa de la Primaria Capitalei, 560 de arbori in Parcul Tineretului pentru 560 de ani de București.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un parlamentar USR: Au, manca-ți-aș! /VIDEO ”560 de arbori, pentru…

- „Am avut de multe ori tentația de a pleca (...)dar nu am putut sa fac acest lucru", dezvaluie Firea. „Sa știți ca am avut de multe ori tentația de a pleca sau de a incerca o varianta independenta, au fost și alte partide care mi-au spus ca ar trebui, la anul, sa candidez la poziția de…