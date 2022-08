Stiri pe aceeasi tema

- Luna august aduce tinerii in prim-plan, la nivel mondial, prin celebrarea Zilei Internaționale a Tineretului. Pentru a marca acest eveniment in Anul European al Tineretului, Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) organizeaza pe parcursul intregii luni Youth Summer Fest, un proiect internațional…

- Ministrul Familiei Gabriela Firea anunta ca, in primele trei luni ale anului, au fost adoptati 418 copii aflati in grija statului, cu 100 mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut, ea precizand ca sunt aproape 6.000 de copii adoptabili si ca incurajeaza pe oricine sa adopte daca nu poate…

- Cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului (declarata anul acesta in cadrul Anului European al Tineretului), respectiv „anul tau”, Centrul Cultural Cugir organizeaza vineri, 12 august 2022, un eveniment dedicat tinerilor, in aer liber, in Poiana cu Goruni din Vinerea. „De precizat ca anul 2022 a…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, susține ca propunerea PSD de revenire la reglementarea pietei energiei este o solutie care se impune dupa plafonarea si compensarea care sunt acum in vigoare. Intre timp, Romania a avut, marti, cel mai ridicat pret spot la energie…

- Țara din Europa in care imigranții, printre care și romanii, au ajuns sa fie un sfert din populatie Țara din Europa in care imigranții, printre care și romanii, au ajuns sa fie un sfert din populatie Proportia imigrantilor in populatia Austriei a crescut constant, de la 21,4% in 2015 la 25,4% in prezent,…

- Proportia imigrantilor in populatia Austriei a crescut constant, de la 21,4% in 2015 la 25,4% in prezent, arata date preluate luni de dpa de la oficiul federal de statistica, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In doua școli din Sectorul 6 al Capitalei elevele au la toaleta dispensere cu absorbante și alte primarii din țara vor sa preia exemplul. In paralel, exista o lege in Parlament care prevede ca fetele din familii dezavantajate sa primeasca tichete sociale de 15 lei pentru un pachet de absorbante. Reprezentanți…