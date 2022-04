Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat luni ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro. Programul de fertilizare in vitro a fost introdus…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat luni ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro. Programul de fertilizare in vitro a fost introdus…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat luni ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro.

- Programul de creștere a natalitații, extins la nivel național. Ce propune ministrul Familiei, Gabriela Firea. Femeile din intreaga țara vor putea beneficia de programul de creștere a natalitații, a anunțat duminica ministrul familiei, Gabriela Firea. Ea a explicat ca au fost facute mai multe modificari,…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a prezentat, duminica, un proiect care prevede decontarea procedurilor de fertilitate pentru femeile intre 20 si 45 de ani, in valoare de 4.500 de euro. „Am publicat pe site-ul Ministerului Familiei un pachet de documente care se…

- Ministrul Familiei Gabriela Firea anunța un program național privind decontarea procedurilor de fertilizare in vitro, pentru cupluri sau persoane necasatorite, care vor putea beneficia de o suma maxima de 4.500 de euro. Un program demarat cand era primar general. „Am publicat pe site-ul Ministerului…

- Proiectul programului national de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro pentru cuplurile si femeile care nu pot avea copii din motive medicale va fi publicat in scurt timp pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a transmis, miercuri, ministrul Gabriela Firea.…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea anunta, miercuri ca proiectul pe care l a implementat in Bucuresti, cand era primar, privind decontarea fertilizarii in vitro FIV , va fi extins la nivel national, in acest sens avand o discutie cu ministrul Sanatatii, Alexandru…