Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea ii reproseaza ministrului Sanatatii ca a anuntat la televizor ca s-a primit aviz de la DSP pentru deschiderea Spitalului Colentina, desi nici autoritatea tutelara, nici medicii nu au fost anuntati. Primarul general al Capitalei afirma ca incearca de o luna sa deschida acest spital…

- Primarul general Gabriela Firea a lansat, luni seara, un atac dur la adresa ministrul Sanatații, Nelu Tataru, despre care spune ca și-a facut un scop din a nu deschide Spitalul Colentina, unitate medicala suport COVID."Cred ca s-a dat drumul la o dictatura militara, in zona medicinei. Nu neaga…

- Seful Executivului a fost intrebat despre motiunea initiata impotriva ministrului Sanatatii, Nelu Tataru. Ludovic Orban a profitat de aceasta ocazie pentru a o ironiza pe Gabriela Firea. "Am fost atacati cu o multime de idei nastrusnice, ca sa nu le caracterizez in alt fel. O perioada ni s-a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca Guvernul pe care il conduce a fost atacat cu o multime de "idei nastrusnice" in legatura cu masurile luate in timpul pandemiei, amintind faptul ca i s-a reprosat ca se fac prea putine sau prea multe teste, in timp ce primarul general al Capitalei,…

- Gabriela Firea a declarat, luni seara, ca a depus plangerea penala care il vizeaza pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, dar și DSP București. Asta, dupa ce ministrul a blocat proiectul de testare a populatiei derulat pe Arena Nationala.”S-a depus plangere la Parchetul Judecatoriei Sectorului…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, reactioneaza vehement la anuntul ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, referitor la intentia de a prelua marile spitale din administrarea autoritatilor locale in administrarea ministerului. Firea acuza ministerul ca lasa in paragina spitalele pe care le…

- Gabriela Firea, primarul general al Bucurestiului, a criticat decizia ministrului sanatatii de a-l schimba pe medicul Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului Matei Bals, de la conducerea comisiei anti-COVID-19. Gabriela Firea, mesaj despre demiterea lui Adrian Streinu-Cercel: ”Prin razbunare…

- Gabriela Firea intervine in scandalul iscat de declaratiile ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, de izolare a pensionarilor in hoteluri, idee pusa de presedinte pe seama profesorului Adrian Streinu-Cercel. Primarul general al Capitalei afirma ca nu stie cine a avut o asemenea idee, insa ea este imposibil…