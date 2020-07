Copil de 7 ani, lovit mortal de o masina, la Cervenia

Copil de 7 ani, lovit mortal de o masina, la Cervenia in Eveniment / on 04/07/2020 at 18:30 / Un copil de 7 ani si-a pierdut viata, sambata seara, dupa ce a fost lovit de o masina pe DJ506, pe raza localitatii Cervenia. Potrivit IPJ Teleorman, copilul era nesupravegheat cand s-ar fi angajat in… [citeste mai departe]