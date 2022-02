Gabriela Firea, ministrul Familiei, acuza ca toate investițiile mari sunt oprite in Capitala. “Frig si mizerie cum este de un an si jumatate in Bucuresti nu a fost niciodata, in ultimii 5 ani!”, a precizat, joi, prim-vicepresedintele PSD, care a aratat ca primarul Capitalei, Nicusor Dan, a reusit sa blocheze si „Cartierul Justitiei”. ”Toate investitiile […] The post Gabriela Firea il acuza pe Nicușor Dan ca blocheaza proiecte, dupa proiecte: “Frig și mizerie cum este de un an și jumatate in București nu a fost niciodata, in ultimii 5 ani!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…