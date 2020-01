Ministrul Mediului, precizari despre taxa auto in 2020

Anul acesta nu vom avea taxa auto, anunta ministrul Mediului.Costel Alexe spune ca Guvernul nu va implementa in acest an o noua taxa auto pe masinile second hand importate, scrie digi24.ro. Taxa auto pe prima inmatriculare a masinilor second hand importate a fost eliminata in 2007 dupa ce Comisia… [citeste mai departe]