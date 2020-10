Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a raspuns acuzațiilor legate de criza financiara de la Primaria Capitalei: „Eu nu am tinut ascuns acest lucru, si anume situatia dificila din punct de vedere financiar a Primariei Capitalei. Am spus ca avem conturile blocate."

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, referitor la auditul la Primaria Capitalei, ca nu este o noutate ca situatia financiara a PMB este dificila si asta inseamna ca „din pacate, domnul Orban nu a vrut sa ma creada pe cuvant”. Ea a explicat ca a formulat multe adrese catre seful Executivului…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, referitor la auditul la Primaria Capitalei, ca nu este o noutate ca situatia financiara a PMB este dificila si asta inseamna ca „din pacate, domnul Orban nu a vrut sa ma creada pe cuvant”. Ea a explicat ca a formulat multe adrese catre seful Executivului…

- Conferinta de presa sustinuta de Nicusor Dan in fata Primariei Capitalei este programata sa inceapa la ora 10. Primarul general ales, Nicusor Dan, nu si-a preluat mandatul la Primaria Capitalei la aproape o luna de la alegerile locale. Nicusor Dan acuza PSD ca face jocuri prin care intarzie…

- Opozantul rus, Alexei Navalnii, victima unei tentative de otravire, nu se intoarce in Rusia. Purtatorul sau de cuvant a anunțat ca recuperarea medicala a lui Navalnii va mai ține cateva saptamani și se va desfașura tot in Germania.Recuperarea lui Navalnii va dura „mult timp” in Germania, a…

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a declarat joi ca, imediat dupa alegerile locale, institutiile statului vor fi sesizate in cazul Constanda si Parcul Bordei. "Urmeaza o sedinta de Consiliu General in care primarul PSD si echipa PSD vor sa dea ultimele tunuri…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca actualul primar al Bucurestiului, Gabriela Firea, are cele mai multe sanse sa castige un nou mandat.Fostul premier Victor Ponta considera ca Gabriela Firea are cele mai multe sanse pentru castigarea Primariei Capitalei,…

- Nicușor Dan o critica dur pe Gabriela Firea intr-o postare pe Facebook. Candidatul la Primaria Capitalei o acuza pe Firea ca a risipit banii instituției și ca a capușat bugetul prin intermediul companiilor municipale. „Situația grava a finanțelor Primariei Capitalei se confirma, din pacate, in acest…