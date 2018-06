"La propunerea Primarului General si prin votul consilierilor generali, doamna Angela Gheorghiu a primit titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti in data de 11 septembrie 2017, in semn de apreciere si recunostinta pentru promovarea Bucurestiului si a Romaniei in lume. Doamna Gheorghiu nu doar ca a acceptat aceasta inalta distinctie, dar a si multumit Primarului General si Consiliului General pentru aceasta. In data de 15 septembrie 2017, cu ocazia Zilelor Bucurestiului, soprana Angela Gheorghiu a concertat in Piata Constitutiei din Capitala. Onorariul platit de Primaria Municipiului…