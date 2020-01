"Veștile nu sunt bune, in ultima perioada, din partea Guvernului și nu o spun doar pentru simplul motiv ca PSD este acum in opoziție. Ne-am dorim sa fie mai bine tuturor romanilor prin masurile guvernamentale. Nu cred ca este cineva cinic care si-ar dori ca guvernarea sa esueze. Din nefericire in acest moment suntem in urmatoarea situație. Pe de o parte se aloca bugete consistente pentru anumite acțiuni și activitați și in special in folosul unor anumite companii care in general au contracte cu populatia mai ales in domeniul energiei, dar pentru alte cheltuieli sociale ni se transmite ca nu…