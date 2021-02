Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anunțat joi ca in toata țara vor fi create depozite pentru deșeuri voluminoase, transmite Digi24. Ministrul mediului a spus ca se lucreaza la un program național prin care autoritațile publice locale sa fie ajutate sa inființeze centre de depozitare…

- Bugetul Romaniei trebuie sa fie orientat catre performanta si rezultate, cu obiective trainice, care sa asigure stabilitatea financiara pe termen lung, atat de necesara dupa aproape un an de criza, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "In cursul zilei de…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat joi, la Craiova, ca depozitul de deseuri de la Mofleni, in care sunt aduse gunoaiele din tot judetul Dolj, este foarte aproape de orasul Craiova si trebuie mutata, insa "problema este uriasa", pentru ca aceasta are autorizatie data…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a afirmat, joi, la Craiova, ca anul acesta nu se va introduce nicio forma de taxa auto si niciodata nu se va mai introduce o taxa auto sub forma in care a existat, pentru ca, in ultimii zece ani, statul a pierdut toate procesele privind taxa…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat, joi, la Craiova, ca pe 31 ianuarie va fi lansat noul sistem informatic integrat de urmarire a materialului lemnos - SUMAL 2.0, ceea ce va diminua posibilitatea defrisarilor ilegale si a furtului din padure.

- Mai mulți sateni din comuna Poiana Mare din județul Dolj au dat foc la deșeuri pe un camp chiar in timp ce in zona se afla Tanczos Barna. Ministrul Mediului a dispus de urgența un control al Garzii Naționale de Mediu, iar prefectul județului Dolj a chemat polițiștii. „In urma cu cateva momente, chiar…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, aflat astazi intr-o vizita in județul Dolj pentru vedea ce zone pot fi impadurite in comunele Poiana Mare și Calarași (Sahara Olteniei), a vorbit și despre poluare și cum ar putea fi prevenit acest fenomen. Intrebat daca va fi introdusa o noua…

- Ca urmare a episoadelor din ultimele zile privind creșterile concentrațiilor de PM 10 in București, in anumite intervale orare sau chiar a depașirii mediei zilnice la acest poluant, ministrul mediului, apelor și padurilor, Barna Tanczos, a convocat astazi o intalnire cu instituțiile subordonate Ministerului…