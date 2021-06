Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei susține ca deratizarea și dezinsecția nu au putut fi facute pana acum pentru ca primaria nu a avut buget.Problema șobolanilor care au invadat subsolurile multor blocuri din București in ultimele saptamani va fi rezolvata „pana saptamana viitoare”, a promis Nicușor Dan, primarul Capitalei,…

- Nicușor Dan a precizat ca vor incepe in curand și lucrarile pentru astuparea gropilor. ”Avem trei restanțe in momentul acesta: dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, gropile și iarba din parcuri. In saptamana urmatoare o sa incepem rezolvarea fiecareia dintre aceste probleme. Am avut o problema și…

- Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 51 de voturi „pentru” si o „abtinere”. Hotararea a fost votata cu un amendament formulat de primarul general - Nicusor Dan.A fost scandal in ultimele zile pe aceasta tema. Fostul edil al Capitalei a acuzat faptul ca nu s-au mai facut deratizari de 4 luni in București.…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma și ii transmite lui Nicușor Dan ca ar trebui sa se ocupe urgent de problema capușelor din Capitala, asta pentru ca peste 100 de copii și adulți s-au prezentat la spital mușcați de capușe. ”Peste 100 de copii și adulți s-au…

- Bucureștiul ar putea avea buget de vineri, dupa ce liderii USR – PLUS și Nicușor Dan au ajuns la un acord de principiu. Noua suma vehiculata este de 5,86 miliarde lei, cu un miliard peste cat s-ar putea incasa in cel mai optimist scenariu și tot cu un miliard sub propunerea inițiala. „Sigur, nu e un…

- Parcarea s-a scumpit, de marți, in București, dupa ce consilierii local au votat noile tarife anuale. Capitala este imparțita in patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpa fiind A, care reprezinta centrul. Aici, creșterea a fost de la 84 de lei, la 600 de lei anual (mai multe aici). Gabriela Firea, fostul…

- Gabriela Firea, actual senator PSD, spune ca „noul București” promis a devenit, in doar 7 luni de guvernare a “oamenilor politici puri, de tip nou”, un oraș blocat, in care nu se mai construiește nimic, șantierele publice sunt inghețate, cele private primesc avize doar pe pile politice, spitalele nu…

- Gabriela Firea: „In ultimele 7 luni, am vazut cu mahnire cum se alege praful de multe proiecte inițiate de mine și echipa mea, printre care și unul dintre proiectele mele de suflet pentru București: ansamblul de locuințe sociale din Bulevardul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, lasat acum de izbeliște.Noul…