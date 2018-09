Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat ca fosti ministri i-au spus ca in cadrul unor sedinte, dupa plecarea ei, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, le-ar fi transmis ca nu o ajute in proiecte precum transferul Centurii Capitalei in administrarea…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea acuza ca i se pun tot timpul piedici in realizarea proiectelor pentru Bucuresti si este lasata sa se zbata singura, relatand ca unii fosti ministri i-au spus ca liderul PSD Liviu Dragnea le-ar fi cerut sa nu o ajute cu aceste

- Gabriela Firea a rabufnit, azi, dupa ședința CexN al Partidului Social Democrat. Primarul Capitalei a declarat ca nu se bucura de un sprijin prea mare din partea colegilor din PSD pentru a face lucruri pentru bucureșteni. "M-a intrebat cineva daca mi-e teama daca mi se va retrage sprijinul la Capitalei…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca are o relatie "tensionata" cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, precizand ca exista "o bresa"...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sambata ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale. Firea a afirmat, la Neptun,…

