- Liderul USR, Dacian Ciolos, a solicitat, sambata, liderilor social-democrati Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, si Gabriela Firea, ministru al Familiei, "sa-l opreasca din actiunile ilegale" pe seful de sindicat de la STB care le este coleg de partid. "Le cer lui Marcel Ciolacu si Gabrielei Firea…

- Liderul USR, Dacian Ciolos, a solicitat, sâmbata, liderilor social-democrati Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, si Gabriela Firea, ministru al Familiei, "sa-l opreasca din actiunile ilegale" pe seful de sindicat de la STB care le este coleg de partid.”Le cer lui Marcel Ciolacu…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a transmis un mesaj intern in partid, prin intermediul Whatsapp, in care vorbește despre creșterea PSD in sondaje și despre ținta principala dupa intrarea la guvernare: readucerea unitații in societate. „Dragi colegi, incheiem un an in care am demonstrat…

- Biroul Permanent Județean al PSD Dolj a decis ca propunerea organizației pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii sa fie Cristian Vasilcoiu. Lideri ai PSD, precum Marius Budai, Lia-Olguța Vasilescu și Gabriela Firea susțin propunerea, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.…

- „Ma implic necondiționat pentru rezolvarea urgenta a problemelor acute ale copiilor separați de parinti, in urma instituirii masurii plasamentului. Tinerii au nevoie de psihoterapie, de hrana adecvata varstei, de sprijin post-instituționalizare pentru obținerea unei slujbe și a unei locuințe.In perioada…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, cerandu-i sa nu se bazeze pe informațiile de la Gabriela Firea, "care pare sa-și minta și colegii de partid, nu doar bucureștenii". Solicitarea a fost facuta inainte de intalnirea pe care Dan și Caciu…

- Social democrații renunța la unul dintre miniștrii validați de partid in ședința Consiliului Politic Național de luni. Este vorba de senatorul de Galați, Marius Humelnicu, care a decis sa se retraga, dupa ce i-ar fi fost sugerat acest lucru de conducerea PSD, susțin surse din partid.

- Viceprimarul USR al Bacaului, Cristian Ghinghes, a fost exclus din partid, arata o decizie obtinuta de News.ro. Ghinghes intrase in conflict cu primarul Bacaului, Lucian Stanciu-Viziteu, liderul USR Bacau. Potrivit unor surse politice, Viziteu l-a acuzat pe Ghinghes ca raspunde la comenzile liderului…