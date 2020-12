Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a declarat referitor la problema din spitalele Matei Bals si Colentina, unde caldura a fost intrerupta peste zi si a revenit azi-noapte, ca vina apartine administratiei PSD Firea care toata vara nu a alocat bani si a lasat reteaua sa se deterioreze. In schimb, Gabriela…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca de vina pentru situația de la Spitalul ”Matei Balș” și Spitalul ”Colentina” este Gabriela Firea. De asemenea, Nicușor Dan il acuza pe Adrian Streinu Cercel ca n-a facut nimic pentru a imbunatați situația la Spitalul ”Matei Balș”. Citește și: Primele…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca premierul Ludovic Orban și primarul Capitalei, Nicușor Dan, sunt foarte relaxați, deși 2 spitale din Capitala au ramas fara caldura și apa calda. Firea arata ca responsabilii din Guvern și Primarie au promis ca vor rezolva problema imediat ce…

- Vineri, doua spitale COVID-19 din Capitala - Institutul de Boli Infectioase Matei Bals si Spitalul Colentina - au ramas fara caldura si apa calda. S-a intamplat dupa ce alimemtarea cu agent termic a fost intrerupta de Termoenergetica, o informatie confirmata de reprezentantii Ministerului Sanatatii.

- La Spitalul ”Matei Bals” din Capitala pacienti stau pe scaune si primesc oxigen sau stau pe paturi de campanie pe holuri. Imaginile surprinse in unitatea sanitara au fost postate pe Facebook, sub comentariul ”Terapia intensiva s-a mutat pe holuri”. ”Cam asa arata holurile spitalului Matei Bals, cu bolnavi…

- Sindicatul Național al Polițiștilor face acuzații grave la adresa medicilor. Pe pagina de Facebook a SNAP a fost postat un text din care reiese ca un tanar polițist fara comorbiditați ar fi murit din cauza neglijenței medicilor și nu de coronavirus, așa cum au conchis autoritațile din Romania.…

- Danuț Lupu (53 ani), fostul mare jucator al echipelor Dinamo și Rapid, s-a infectat cu virusul SARS- COV-2 . Starea de sanatatea a fostului fotbalist nu este buna și, in momentul de fața, este intubat la secția de terapie intensiva a spitalului Colentina, din Capitala. Citește gratuit ediția de noiembrie…

- "Eu ii cer de un an de zile sa-mi arate harta cu acei kilometri de retea de termoficare pe care i-a schimbat. Doamna Firea a spus extrem de multe minciuni in campanie. Reteaua de termoficare este praf, asta e realitatea. In iarna nu poti sa te apuci sa inlocuiesti condute, ce poti sa faci…