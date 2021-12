Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a fost muscat de vipera in Piatra Craiului și a fost salvat rapid cu ajutorul unui campion national la ciclism, aflat intamplator in zona, la antrenament. Salvamontistii spun ca, desi este greu de crezut ca trebuie sa te feresti de vipere in decembrie, cazul atipic arata ca nimic nu este imposibil.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a avut, sambata, la Guvern, o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația din Capitala. La final, Nicușor Dan a explicat ca este nevoie ca Primaria Capitalei sa primeasca bani prin Legea Bugetului pentru anul 2022. Așa cum a obișnuit, Nicușor…

- Prim vicepresedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a transmis, vineri, ca primarul Nicușor Dan vrea ca facturile sa creasca cu 75%, de la 1 decembrie, dupa ce i-a lasat pe bucureșteni fara apa calda și caldura. “Așa iși respecta promisiunile din campanie Primarul Pinocchio!”, a spus Firea. Gabriela…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Gabriela Firea face apel la Primaria Capitalei sa deschida de urgenta Spitalul modular de la Pipera, care a fost infiintat anul trecut la initiativa sa. Unitatea medicala are in dotare 400 de paturi și a fost facuta ca secție externa a Spitalului Victor Babeș din București. „Spitalul modular deschis…

- Prim vicepresedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat ca partidul sau isi doreste sa susțina un guvern de tranziție, pana la organizarea alegerilor anticipate. Prezenta in emisiunea „In fața națiunii” de la Antena 3, Gabriela Firea a declarat ca propunerea de premier a PSD a fost și ramane…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu cere Guvernului un pact național pentru implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene. Negrescu atrage atenția ca pentru a primi bani in 2022, un an cheie pentru proiecte, trebuie contractate 70% din granturile din cadrul PNRR și inceput noul ciclu de finanțare…

- Miercuri, la implinirea unui an de la alegerile locale, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea și-a exprimat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, mahnirea cu privire la cele promise, dar nefacute de actuala conducere a Bucureștiului. “Un an de la cea mai mare minciuna și frauda! Capitala…