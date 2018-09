Gabriela Firea: Episodul „10 august” a fost pus la cale de Carmen Dan

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca le-a transmis colegilor sai un mesaj al comisarului european Corina Cretu, care i-a spus ca presedintele CE Jean-Claude Juncker si comisarii europeni si sunt ingrijorati pentru situatia…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- "Am aflat si imi asum ce spun, ca acel episod a fost pus la cale de doamna ministru, tocmai pentru a o defaima pe doamna prefect. O secretars, o asistenta, consilieri, angajati care intentionat au sunat-o pe doamna prefect. Acel domn a chemat-o la terasa, l-au sunat pe acel cetatean. A fost totul foarte…

- Sedinta tensionata la PSD. Gabriela Firea a explodat in timpul sedintei CEx al PSD. Primarul Capitalei a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne ca urmare a violentelor de la mitingul din 10 august, ea acuzand o pe Dan de premeditarea violentelor. A urmat si replica ministrului Carmen…

- Gabriela Firea a explicat, dupa ședina Comitetului Executiv Național al PSD, de ce a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan. Primarul Capitalei a spus ca ministrul a incercat sa paseze raspunderea pe prefectul Speranța Cliseru, incriminand-o implicit pe ea. „Am vorbit ieri cu doamna comisar…

- Analistul politic este de parere ca nu va exista o ruptura intre Liviu Dragnea și Gabriela Firea, in ciuda faptului ca primarului Bucureștiului a cerut demisia ministrului Carmen Dan. Chirieac spune ca unitatea PSD-ului nu a fost niciodata zdruncinata in momentul in care partidul a fost la putere. …

- Publicatiile New York Times, Daily Mail, San Francisco Chronicle sau Washington Post mentioneaza, preluand stirea agentiei Associated Press, despre ceremonia de la Arena Nationala, unde liderul mondial Simona Halep a fost aplaudata, in timp ce primarul Capitalei, Gabriela Firea a fost huiduita.…