Prin instalarea cabinetului Nicolae Ciuca s-a inființat un minister și pentru prim vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, dar nici pana azi ea nu are obiectul muncii. Au trecut aproape doua saptamani de cand Gabriela Firea a depus juramantul ca ministru al familiei, tineretului și egalitații de șanse, dar nici pana azi ea nu are o hotarare de Guvern de funcționare și organizare a acestui minister. Mai mult, ea nu are un sediu pentru noul minister și, ca sa nu stea pe holurile Palatului Victoria i s-a dat totuși un birou in sediul Guvernului. Practic, la ora actuala, Gabriela Firea este ministru…