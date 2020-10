Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca alegerile din Bucuresti au fost fraudate, fiind gasite "foarte multe nereguli". "Alegerile in Bucuresti au fost fraudate! O spun Orban - groparul PNL, Plicusor - prietenul Cainelui. Am gasit si noi foarte multe nereguli! De ce nu…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea și președintele Pro Romania, Victor Ponta, ar putea deschide listele cu candidații propriilor formațiuni in București, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, au declarat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Dupa ce a pierdut cursa pentru Primaria…

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,76% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, anunța Biroul Electoral Central. Sunt date partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana la ora 20.

- Candidatul susținut de PNL și USR-PLUS, Nicușor Dan, a invins-o pe Gabriela Firea-PSD urmand sa ocupe pentru urmatorii patru ani funcția de primar general al Capitalei. Potrivit unui sondaj exit-poll CURS-Avangarde anunțat la ora 21.00 pentru ora 19.30, Nicușor Dan este creditat cu 47,2% din voturi…

- Surprize la Primaria Generala a Capitalei? Bookmakerii au stabilit ca Nicusor Dan, candidatul comun al aliantei PNL-USR-PLUS, are prima sansa la castigarea Primariei Generale a municipiului Bucuresti. Nicusor Dan are o cota de 1.70 la victorie, in spatele sau aflandu-se actualul primar general al capitalei,…

- ​Nicușor Dan susține ca principala miza a alegerilor locale este ca un numar mare de români sa iasa la vot, precizând ca din acest punct de vedere are o „temere”. Candidatul PNL și USR-PLUS spune lumeacu care vorbește e optimista, dar ca alegerile nu sunt câștigate și depind…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca PSD il susține pe Dan Cristian Popescu la alegerile pentru Primaria Sectorului 2, care a pierdut susținerea PNL pentru funcția de edil. Primarul General al Capitalei, ce candideaza pentru un nou mandat, a anunțat și lista de candidați PSD pentru primariile de Sector,…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan considera ca pentru alegerile locale, candidaturile comune ale formatiunilor de dreapta la sectoare ar garanta o victorie pe linie a dreptei in Bucuresti, mai ales ca ”la sfarsitul unui mandat esuat, primarul Gabriela Firea e un candidat extrem…