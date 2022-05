Stiri pe aceeasi tema

- V. S. Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse s-a aflat, marți, la Valea Plopului, satul din comuna Posești unde preotul Nicolae Tanase a ridicat, in ultimele decenii, centre destinate copiilor orfani. In centrul social de la Valea Plopului se afla acum și copii orfani…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat, astazi, printr-o postare pe Facebook, ca 5000 de proceduri de fertilizare in vitro vor fi decontate total, in acest an, pentru cuplurile care se lupta cu infertilitatea.

- UNCJR solicita urgentarea actualizarii standardelor de cost aferente serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati si protectia copilului Consiliile judetene din intreaga tara asteapta sprijinul Guvernului pentru actualizarea standardelor de cost pentru persoanele cu dizabilitati si protectia…

- Șapte voluntari din Germania au ajutat salvatorii moldoveni sa amenajeze un centru provizoriu pentru refugiați. Acesta va fi amplasat in localitatea Pirlița, Falești, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Incepind cu 17 martie, timp de șapte zile, aceștia au muncit cot la cot cu salvatorii…

- Inaltul comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Filippo Grandi,aflat intr-o vizita oficiala in Moldova, a vizitat centrul de la Moldexpo. Oficialul ONU a discutat cu cetatenii ucraineni cazați acolo.

- Masuri pentru copiii refugiați in Romania sunt anunțate de ministrul Familiei, Gabriela Firea: „am stabilit care sunt nevoile primare ale acestor copii și cum trebuie ajutați imediat ce pun piciorul pe pamant romanesc”, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul PSD al familiei, Gabriela Firea, a scris vineri, 25 februarie, pe Facebook, ca a avut o intalnire de lucru cu Pieter Bult, reprezentantul UNICEF, dar și cu directorii din cadrul UNICEF Romania, in cadrul careia s-au gasit locații pentru copiii refugiați care vin din Ucraina in Romania și sunt…

- Ministrul PSD al Familiei, Gabriela Firea, a declarat duminica, 12 februarie, intr-o conferința de presa, ca propunerea prezentata de liderul PNL, Florin Citu, de reducere a TVA-ului , a fost respinsa de liberali atunci cand social-democrații au avansat aceasta varianta in coaliție pentru TVA-ul la…