Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primarul general Gabriela Firea a criticat, miercuri, blocajul din CGMB unde proiectul de buget propus de edilul Nicușor Dan a picat la vot pentru ca USR PLUS nu este de acord cu acesta. „Cunosc situația din București, din punct de vedere administrativ, foarte bine. In fiecare an a…

- Gabriela Firea a comentat miercuri la Antena 3 respingerea bugetului Capitalei, dupa ce consilierii USR PLUS nu l-au votat și i-au cerut primarului general Nicușor Dan sa retraga proiectul pentru ca nu a fost dezbatut, iar veniturile „nu sunt realistice”, scrie G4Media.ro. „Cu amaraciune spun, nu cu…

- Analistul politic Sarmiza Andronic a comentat, miercuri, la Antena 3, gestul consilierilor generali USR PLUS de a nu vota proiectul de buget al Capitalei pe care l-a propus edilul Nicusor Dan. „Gestul consilierilor de la USR PLUS de a se abtine la votul pentru Bugetul capitalei spune foarte…

- Respingerea bugetului Capitalei, in urma opozitiei USR-PLUS si a PSD, ar putea duce la blocarea activitatii institutiei, in cazul in care pana pe 7 mai nu este dat un nou vot prin care sa fie adoptat.

- Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a vorbit vineri seara, la Antena 3, despre proiectul consilierilor USR de a dizolva 16 companii municipale. Fostul edil a precizat faptul ca aceste companii au fost inființate pentru a "derula lucrari intr-un timp susținut și mai ales la prețuri mai bune".…

- Amendamentul parlamentarilor PSD privind creșterea alocației de stat pentru copii a fost respins, luni, la dezbaterea pe articole a legii bugetului de stat pe 2021. Au fost 183 de voturi pentru amendament și 227 de voturi impotriva amendamentului. Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii…

- Gabriela Firea, deși a parasit fotoliul de Primar General al Capitalei, nu a disparut din peisajul politicii romanești. Nu a renunțat la aparițiile TV, dar nici la comentariile și critica la adresa actualei guvernari. Gabriela Firea și remunerația sa ca primar Ultima apariție TV a fostului primar, Gabriela…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, la Antena 3, ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, „fuge de la locul faptei” in ceea ce privește problemele din sistemul sanitar. Citește și: Jurnalistul Radu Tudor ii ia apararea lui Raed Arafat, dupa intervenția de la…